Ils vont faire les gros titres à la prochaine draft !

Anthony Edwards (18 ans, 1,96m, arrière, Georgia Bulldogs, 19,1 points et 5,2 rebonds de moyenne en 33 minutes cette saison en NCAA)

Attendu en première ou deuxième position, le natif d’Atlanta n’a passé qu’une seule saison (tronquée pour cause de coronavirus) à la fac, à Georgia, dans son Etat natal. Mais il a eu le temps d’impressionner, avec ses 19,1 points de moyenne (40,2% d’adresse) et un pic à 37 points. Très physique, celui qui faisait du foot US pendant sa jeunesse et qui est fan de Dwyane Wade et Victor Oladipo, devra tout de même améliorer son tir à 3 points (29,4% cette saison) et sa défense.



James Wiseman (19 ans, 2,16m, pivot, Memphis, 19,7 points et 10,7 rebonds de moyenne en 23 minutes cette saison en NCAA)

Lui aussi a rejoint une fac (Memphis) de son Etat natal, le Tennessee, mais il n’y a pas joué longtemps. Wiseman n’a porté le maillot des Tigers que trois fois cette saison, le temps de se faire suspendre (12 matchs) par la NCAA car sa mère avait accepté une somme de 11500 dollars de la part de l’entraîneur de l’équipe (l’ancien joueur Penny Hardaway) pour pouvoir déménager, ce qui est interdit. Le pivot de 19 ans, champion des Amériques U16 en 2017, a finalement décidé de quitter la fac, en ayant eu tout de même le temps de tourner en double-double de moyenne sur trois matchs. Wiseman, grâce à sa taille, a tout pour apporter des points et des rebonds en NBA, mais difficile de savoir vraiment ce qu’il vaut après seulement trois matchs NCAA…



LaMelo Ball (18 ans, 2,01m, meneur, Illawarra Hawks, 17 points, 7,6 rebonds et 6,8 passes de moyenne en 31,3 minutes cette saison en Australie)

Dans la famille Ball, voici le frère ! Après Lonzo, drafté en n°2 par les Lakers en 2017, LaMelo va débarquer en NBA, après un début de carrière déjà bien rempli ! Âgé de 18 ans, le natif de Californie n’a pas souhaité aller en NCAA afin de devenir professionnel au plus vite, et est passé par la Lituanie en 2018 (6,5pts, 2,4rbds en 8 matchs) avant de jouer à Los Angeles dans la Ligue créée par son père, puis de passer cette saison en Australie, où il a brillé. Auteur notamment de deux triple-double d’affilée en novembre, il s’est ensuite blessé au pied et a quitté l’Australie. Cela ne l’a pas empêché d’être rookie de l’année. Reste désormais à savoir comment celui qui est déjà une star avant d’avoir mis les pieds en NBA va s’intégrer à la grande Ligue…



Obi Toppin (22 ans, 2,06m, ailier fort, Dayton, 20 points et 7,5 rebonds de moyenne en 31,6 minutes cette saison)

C’est le joueur le plus âgé de ce Top 5. Le natif de Brooklyn, né la même année que des superstars comme Jayson Tatum ou Trae Young, a pris son temps avant de s’inscrire à la Draft. Mais sa dernière saison NCAA, à Dayton dans l’Ohio, a été plus que réussie, avec 20 points (69,8% d’adresse, 39% à trois points) et 7,5 rebonds de moyenne, ce qui a permis à l'ailier fort de passer de l’anonymat au Top 5 potentiel, et d’être nommé joueur NCAA de l’année par l’Associated Press, succédant ainsi à Zion Williamson. Reste à franchir la marche la plus haute.



Isaac Okoro (19 ans, 1,98m, ailier, Auburn, 12,9 points et 4,4 rebonds de moyenne en 31,5 minutes cette saison en NCAA)

Il est né la même année et dans la même ville qu’Anthony Edwards, mais lui, c’est à Auburn, dans l’Alabama, qu’il a passé sa seule saison NCAA. Une saison où il a plutôt brillé, avec 12,8 points et 4,4 rebonds de moyenne en 28 matchs, un pic à 23 points et une nomination dans la All Second Team de sa Conférence. Bon défenseur, Issa Okoro (champion du monde U17 en 2018 avec Team USA) va tout de même devoir travailler son adresse : 60,3% à 2 points, 28,6% à 3 points et 67,4% aux lancers-francs cette saison.