Igor Kokoskov dans le staff des Hawks

A jamais le premier coach européen à avoir été nommé "head coach" en NBA, Igor Kokoskov n'avait pas fait de miracles à la tête des Suns, et depuis son renvoi, il a retrouvé un poste d'assistant. Considéré comme un génie offensif, le technicien serbe vient de s'engager avec les Hawks. Ce n'est pas une coïncidence puisqu'il y retrouve Quin Snyder.

On parle de retrouvailles puisqu'ils ont travaillé ensemble pendant trois ans au Jazz. C'était de 2015 à 2018, et c'est justement là-bas que le Serbe s'est fait un nom, au point de taper dans l'oeil des Suns. Ancien coach de la Slovénie et de la Serbie, Kokoskov n'avait eu aucun mal à retrouver ensuite un poste d'assistant.

D'abord aux Kings, avant d'accepter d'entraîner le Fenerbahce en Turquie, même si ce sera un échec avec aucun titre national ou européen. Il ne va d'ailleurs y rester qu'un an, de juillet 2020 à juillet 2021, et il va ensuite revenir en NBA pour épauler Steve Nash, puis Jacque Vaughn aux Nets.

Pour Snyder, qui est arrivé en cours de saison, c'est la deuxième prise en quelques semaines, puisqu'il avait déjà recruté Mike Brey, ancien coach de Notre Dame en NCAA, qu'il a côtoyé à Duke il y a 30 ans. Le coach d'Atlanta aime travailler avec des proches.