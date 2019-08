Howard retrouve les Lakers

A-t-il vraiment changé ? Chaque année, ou presque, Dwight Howard jure qu’il a mûri, et qu’il est devenu un autre homme. Des promesses rarement suivies d’effets pour l’ancien meilleur défenseur de la NBA (de 2009 à 2011), qui va connaître sa sixième équipe en cinq ans et n’a disputé que 9 matches avec les Wizards lors du dernier exercice.

Car ESPN a annoncé vendredi soir que le pivot de 33 ans allait retrouver les Lakers, six années après son départ. Il vient remplacer DeMarcus Cousins, victime d’une rupture aux ligaments croisés du genou, et a été libéré par Memphis, en renonçant à une bonne partie de son salaire (2,6 millions sur 5,6).

Huit fois All-Star, Howard, qui tournait à 16,6 points et 12,5 rebonds de moyenne à Charlotte (2017-2018), a été préféré à Joakim Noah. Selon The Athletic, il aurait convaincu les joueurs clés des Lakers, comme LeBron James et Anthony Davis, leur assurant qu’il pouvait se contenter d’un rôle limité axé sur la défense, au relais de JaVale McGee. Et que ses problèmes de dos étaient derrière lui.

Un véritable pari pour les Angelenos, même s’il bénéficie d’un contrat non garanti et peut être remercié avant la deadline de janvier. Il n’a d’ailleurs pas laissé que des bons souvenirs à L.A., où il était arrivé en 2012 pour former un « Big 3 » avec Steve Nash et Kobe Bryant. L’expérience n’aura duré qu’une saison, le Canadien étant le plus souvent blessé alors que la relation entre Howard et Bryant s’était vite détériorée.