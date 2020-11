Houston : Et si Harden et Westbrook restaient ?

Que se passe-t-il à Houston ? Il y a un peu plus de deux semaines, Russell Westbrook demandait à être transféré après une seule saison. Et quelques jours plus tard, alors que James Harden avait assuré qu’il allait rester, on apprenait que "The Beard" voulait lui aussi quitter le navire, et rejoindre en priorité les Nets de Kevin Durant, son ex-coéquipier à Oklahoma City. Mais depuis, rien n’a bougé. Alors que les transferts se sont multipliés, les deux joueurs stars de Houston n’ont pas encore bougé. Et s’ils finissaient par rester, bon gré mal gré ?



Une chose est quasiment certaine : ils devraient être bien présents pour le début du training camp, le 1er décembre. Et après ? Leurs deux situations sont très différentes. Westbrook, après une saison qu’il a très mal terminée, susciterait très peu d’intérêt. Et son gigantesque contrat, puisqu’il doit encore percevoir 132 millions de dollars sur les trois prochaines saisons, n’aide certainement pas, tout comme son âge (32 ans). Mais alors qu’une rumeur évoquait un possible échange avec John Wall, qui possède lui aussi un énorme contrat, elle a été démentie du côté de Washington. Son style divise aussi, et aucune franchise ne semble pour l’instant disposée à parier sur lui.

Un nouveau coach qui veut s’adapter à leurs qualités

Harden, lui, ne manque pas de suiveurs.

Mais alors qu’il

doit

lui aussi

toucher

près de

133 millions de

dollars sur les

trois prochaines années, il aurait refusé de signer une prolongation de deux saisons à 50 millions l’année, selon le toujours très bien informé Adrian

Wojnarowski

d’

ESPN. Et si Brooklyn pourrait effectivement être intéressé par une ré

union Durant-Harden, il y a

urait

encore beaucoup d’obstacles à un tel transfert.

Déjà car Brooklyn a déjà Kyrie Irving, et que pour monter un

trade

afin de faire venir

Harden, il faudrait se délester de nombreux éléments (

Dinwiddie

,

Allen,…

) sans que l’on sache si les Rockets sont intéressés par un tel package. La franchise texane

assure elle vouloir garder ses deux stars. Et son nouvel entraîneur, Stephen Silas, a hâte de travailler avec eux, en s’adaptant plus à leurs qualités que pouvait le faire Mike

D’Antoni (surtout avec

Westbrook

). Et si cette nouvelle donne, couplée aux arrivées de Christian Wood et

DaMarcus

Cousins, finissait par les convaincre de rester ?