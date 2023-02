Hornets : saison terminée pour LaMelo Ball ?

Décidemment les frères Ball sont poursuivis par leur sort... Alors que Lonzo Ball, meneur des Bulls, n'a plus vu un terrain depuis 13 mois, et qu'il ne jouera pas cette saison, son petit frère LaMelo rejoint l'infirmerie pour une durée indéterminée. Déjà tiraillé par de nombreuses entorses à la cheville gauche, au point de manquer une trentaine de matches cette saison, le meneur des Hornets s'est fracturé la cheville droite lundi soir.

Très adroit avec un superbe 6 sur 7 à 3-points face aux Pistons, Ball s'est blessé tout seul au début du 3e quart-temps. Alors qu'il avait Killian Hayes en défense sur lui, le meneur des Hornets a chuté, tout seul, après un dribble dans le dos. On ne distingue aucune torsion, ni choc, et pourtant, il va immédiatement sortir du terrain.

Pendant que ses coéquipiers vont chercher une 5e victoire de suite face aux Pistons, Ball passe des radios, et le verdict tombe : fracture de la cheville ! Comme il ne reste plus que six semaines de saison régulière, il y a peu de chances qu'on le revoie sur un terrain cette saison. D'autant plus que les Hornets sont quasi déjà en vacances avec un bilan de 20 victoires pour 43 défaites.

Comme l'explique Gordon Hayward, autre habitué de l'infirmerie, cette blessure survient au plus mauvais moment pour l'équipe et le joueur. "« C’est clairement décevant parce que c’est un élément majeur de notre équipe et que nous avions l’impression d’être sur la bonne voie », regrette l'ailier des Hornets.

Cette blessure pourrait faire un heureux, le Français Théo Maledon, puisqu'il avait profité des blessures de Ball, en début de saison, pour se montrer.