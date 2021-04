Hayes, un record en carrière pour rien

Derniers de la conférence Est, les Pistons, contrairement au Thunder, aux Wolves et aux Rockets côté Ouest, ne sont pas encore officiellement éliminés de la course au play-in, ce barrage d’accession aux play-offs qui concernent les équipes classées de la 7e à la 10e place. Mais il faudrait plus qu’un miracle pour que la franchise de Detroit (19 victoires-44 défaites) rattrape l’actuel 10e, les Wizards (28-34).



Les Pistons, qui devraient hériter d’un choix haut placé lors de la prochaine draft, préparent surtout l’avenir. Jeudi soir, pour l’affrontement face à des Mavericks privés de Luka Doncic (coude), trois rookies ont débuté la rencontre, alors que Jerami Grant, Mason Plumlee, Cory Joseph et Wayne Ellington étaient eux au repos. Et Saddiq Bey (18 points et 8 rebonds), Isaiah Stewart (20 points et 10 rebonds) et Killian Hayes (2 points, 11 passes) ont signé des prestations encourageantes.

Casey : "Il fait du super bon boulot"

Français le plus haut drafté de l’histoire, Hayes, retenu en septième position l’été dernier, est revenu aux affaires début avril, lui qui n’avait plus joué depuis quatre mois en raison d’une blessure à la hanche. Et le meneur de 19 ans se montre beaucoup moins timide depuis son retour. Il a signé jeudi son record de passes en NBA (11), et affiche des moyennes de 6,5 points, 5 passes et 3 rebonds en 24 minutes depuis le début du mois.



Seul bémol, son adresse. Comme trois jours auparavant face aux Hawks, il n’a inscrit que 2 points, à 1/6 au tir. "Son shoot n’est pas encore revenu, confiait son entraîneur Dwayne Casey il y a quelques jours au Detroit Free Press. Mais ça va venir. Quand on a été absent aussi longtemps, c’est sûrement ce qui revient en dernier. Mais il fait du super bon boulot. Il fait ces petites choses à chaque match, notamment défensivement, mais aussi au niveau du leadership, un domaine où les rookies sont généralement plus en retrait." Un domaine dans lequel il devrait avoir l’occasion de montrer un autre visage lors de cette fin de saison.