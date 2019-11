Hawks: Collins suspendu 25 matches

Après Deandre Ayton (Suns) et Wilson Chandler (Nets), John Collins est le troisième joueur à écoper d’une suspension de 25 matches depuis le début de saison.

Et ce en raison d’un contrôle positif à une hormone de croissance (GHRP-2). "J’ai toujours fait incroyablement attention à ce que je mettais dans mon corps, mais j’ai pris un supplément qui, sans que je le sache, avait été contaminé par un composant illégal", a déclaré dans un communiqué l’intérieur des Hawks, qui envisage de faire appel.

"Au nom de l’ensemble du club, nous sommes déçus d’apprendre que John se retrouve dans cette malheureuse situation, et qu’il a violé la politique anti-dopage de la Ligue", écrit Travis Schlenk, le président des opérations basket et également manager général de la franchise d’Atlanta, qui espère que Collins "apprendra de cet épisode et continuera à grandir en tant que joueur et en tant qu’homme."