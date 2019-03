Hawks-Bulls, quelle folie !

Ils sont nombreux, les fans des franchises comme les Hawks et les Bulls, qui naviguent dans les bas-fonds du classement, à souhaiter à chaque match la défaite de leurs protégés, afin d’obtenir le meilleur choix possible lors de la prochaine draft, qu’on annonce particulièrement relevée.

Un "tanking" que ces deux équipes ont – un peu – laissé de côté, comme la défense, il est vrai, vendredi lors de leur affrontement à Atlanta. Un match remporté 168-161 par les Bulls, après quatre prolongations, qui est devenu le troisième plus prolifique de l’histoire (329 points au total), derrière un Nuggets-Pistons de 1983 (184-186), et un Bucks-Spurs de 1982 (166-171).

Un Young record

"Je n’avais jamais disputé un match aussi long. J’ai même fait un air ball, tellement j’étais fatigué", réagissait ensuite Zach LaVine, auteur de son record de points en carrière (47, assortis de 9 passes et 9 rebonds), et bien aidé par Lauri Markkanen et Otto Porter (31 points chacun). Du côté des locaux, Trae Young est devenu le premier rookie de l’histoire à compiler au moins 45 points et 15 passes décisives dans un même match, et le premier rookie depuis Michael Jordan en 1985 à finir avec 45 points et 10 passes.

Celui qui a été échangé contre Luka Doncic lors de la dernière draft termine avec 49 points, 16 passes et 8 rebonds, mais aussi 9 balles perdues. "C’est probablement le match le plus amusant que j’ai eu à jouer. Je suis fier de la manière dont on s’est battus, même si on n’a pas réussi à l’emporter", appréciait-il ensuite.

Avec 43 tirs à 3 points inscrits (22 pour les Hawks, 21 points pour les Bulls), les deux équipes égalent le record en la matière. Un festival de points dont a peu profité Thimoté Luwawu-Cabarrot, qui a tout de même eu droit à 14 minutes de jeu (4 points et 2 rebonds) côté Chicago. Au classement, les Bulls (13e à l’Est, 18 victoires et 45 défaites) se rapprochent des Hawks (12e, 21-42).