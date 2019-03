Harden passe 58 points au Heat !

Vainqueur in extremis des Warriors la veille, le Heat a bien failli enchaîner chez les Rockets. Mais c’était sans compter sur un dernier quart fatal aux Floridiens (35-20) et un carton XXL de James Harden.

Car si Houston l’a finalement emporté 121-118 malgré 21 points de débours dans le troisième quart, c’est bien grâce au MVP en titre, auteur de 58 points à 16 sur 32 aux tirs, 10 passes et 7 rebonds. Dans son sillage, Austin Rivers et Chris Paul pouvaient se contenter de 17 et 14 points.

De quoi rendre vains les efforts collectifs du Heat avec sept joueurs à plus de dix points parmi lesquels Kelly Olynyk et Goran Dragic, tous les deux auteurs de 21 points et Justise Winslow, 19 points, 8 passes et 7 rebonds au compteur.