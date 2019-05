Harden maintient Houston à flot

On avait laissé les Houston Rockets impuissants après deux défaites dans la baie de San Francisco, et James Harden les yeux injectés de sang après avoir reçu la main de Draymond Green dans le visage. L'humeur est bien meilleure côté texan au sortir de la première rencontre de la série disputée sur leurs terres. Les joueurs de Mike D'Antoni ont entretenu leur espoir de faire tomber les Golden State Warriors en remportant (126-121) le troisième match de l'opposition entre les deux équipes dans le dernier carré de la Conférence Ouest. Ils ne sont plus menés que 2 à 1 et reçoivent à nouveau dans la nuit de lundi à mardi pour égaliser.

Les Warriors ne sont pas passés si loin d'un très gros coup et d'une qualification quasiment certaine. Les Californiens ont eu l'opportunité d'éviter la prolongation, mais Kevin Durant, encore stratosphérique (46 points et 6 passes à 14/31) mais un peu trop seul en attaque, a manqué le tir à mi-distance à 19 secondes de la fin du quatrième quart-temps qui aurait pu lui permettre d'empocher la mise. Derrière, James Harden a saisi l'opportunité de se mettre en valeur. Malgré une visibilité pas toujours optimale en raison de ses soucis aux yeux, le MVP 2018, auteur de 41 points, a pris ses responsabilités. Dans la dernière minute de la prolongation, l'arrière des Rockets faisait ainsi mouche sur un panier à 3 points pour donner 6 points d'avance à son équipe, avant de voir Stephen Curry manquer un double-pas seul face au cercle.

Tucker, discret mais crucial

Le meneur des Warriors n'était pas dans son assiette (17 points à 7/23 en 45 minutes) et a semblé un peu déréglé, peut-être une conséquence de son doigt disloqué lors du match précédent. Draymond Green, qui a fini en triple-double (19 points, 11 rebonds et 10 passes) a été l'un des seuls cadres à réellement aider Durant, Klay Thompson (16 points à 6/16) se montrant lui aussi maladroit.

Côté Houston, on retiendra l'apport d'Eric Gordon (30 points avec 7 paniers extérieurs), auteur de son record de points en carrière en playoffs pour l'occasion, mais aussi celui de PJ Tucker, moins quantifiable statistiquement, mais crucial pour défendre sur Durant et donner le ton dans sa moitié de terrain. Steve Kerr a d'ailleurs spontanément évoqué l'importance de l'intérieur de 34 ans. "Dans le quatrième quart-temps et en prolongation, PJ Tucker a réussi des actions cruciales. C'est la preuve qu'ils ont joué avec plus de dureté que nous", a expliqué le coach de Golden State sur ESPN, avant que son homologue des Rockets ne lui emboîte le pas. "PJ ne voulait tout simplement pas nous laisser perdre et heureusement qu'il était là", a confirmé "MDA". Pour éviter le sort que tout le monde ou presque leur promet, les Rockets devront encore être capables de survivre à un tour de force de Kevin Durant et à l'éventuel réveil de ses camarades. C'est cette capacité à passer la seconde et à se fâcher au moment le plus opportun qui a aussi fait la force des doubles champions en titre depuis le début de leur aventure commune.