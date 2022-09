Hall Of Fame : Tim Hardaway rend hommage à ses racines

« Tout le monde ne peut pas être là et j’en suis désolé. » Tim Hardaway a pourtant beaucoup mobilisé pour son introduction au Hall of Fame, samedi. L’usage voulant en effet d’être « présenté » par des figures déjà membres du panthéon, l’ancien meneur de jeu a retenu cinq personnes : Isiah Thomas, Mitch Richmond, Chris Mullin, Yolanda Griffith et Nate Archibald.

Aucun représentant du Miami Heat donc, où le roi du « crossover » a évolué de 1996 et 2001, après ses débuts en NBA avec les Golden State Warriors. On aurait pu penser à son ancien coach, Pat Riley, ou coéquipier, Alonzo Mourning. Mais l’intéressé a privilégié des personnalités qui ont joué un rôle dans son début de carrière.

Le "Run TMC" reformé

« Il faut un village entier pour élever un enfant, Chicago South Side (ndlr : le quartier où il a grandi) a élevé un enfant. C’est Chicago South Side. C’est pour eux », formule l’ancien joueur qui a ainsi choisi Isiah Thomas, son « idole basket », originaire de la même ville que lui. « Nate Archibald, mon coach adjoint à l'université, est revenu sur ses terres natales et m'a entraîné [au Texas-El Paso] et aidé à comprendre le jeu. Yolanda Griffith, on était au lycée ensemble. On a été diplômé la même année. Je voulais qu'elle soit reconnue comme étant la première, avant moi, et que les gens le réalisent. »

Le futur « Hall of Famer » a également retenu Mitch Richmond et Chris Mullin, ses deux anciens coéquipiers aux Warriors et composants du diabolique trio « Run TMC ».« Dans mon discours, je ne peux même pas mentionner toutes les personnes que je voudrais mentionner, parce que nous sommes nombreux à monter sur scène cette année », semble regretter Tim Hardaway.

Ce dernier sera introduit au Hall of Fame en compagnie de l’ancien coéquipier de Tony Parker aux Spurs, Manu Ginobili, une légende du basket féminin, Swin Cash, ou encore le grand coach George Karl. Lindsay Whalen, Bob Huggins, Marianne Stanley, Hugh Evans, Theresa Shank-Grentz, Del Harris, Lou Hudson, Larry Costello et Radivoj Korac sont les autres membres de cette promotion.