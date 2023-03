Hall Of Fame 2023 : Tony Parker avec les plus grands !

Même s'il faudra attendre ce week-end, et le Final Four universitaire pour en avoir l'officialisation, ESPN annonce que Tony Parker va faire son entrée au Panthéon du basket mondial, le prestigieux Hall Of Fame. L'ancien meneur des Spurs et de l'Equipe de France fait partie d'une cuvée incroyablement relevée et prestigieuse puisqu'il sera accompagné de Gregg Popovich, son coach à San Antonio, mais aussi de Dwyane Wade, Dirk Nowitzki et Pau Gasol. Au total, ils sont 12 à faire leur entrée au Hall Of Fame, et on trouve également Becky Hammon, l'une des plus grandes joueuses de l'histoire, mais aussi ancienne assistante des... Spurs !

La performance de Tony Parker, comme de tous ceux qui l'accompagnent, est remarquable puisqu'il est élu dès sa première année d'éligibilité. C'est la preuve que son intronisation ne faisait aucun doute, et le Français possède l'un des plus beaux palmarès d'un meneur de jeu avec quatre titres NBA, un titre de MVP des Finals, six sélections All-Star ou encore deux sélections dans une All-NBA Team.

Parker, c'est aussi un titre de champion d'Europe avec les Bleus, deux trophées de meilleur joueur européen, et son maillot (le célèbre numéro 9) a été retiré par les Spurs. En carrière, "TP" a tourné à 15.5 points et 5.6 passes de moyenne, et il est 6e au classement des matches disputés en playoffs avec 226 rencontres. Il se classe devant le regretté Kobe Bryant, mais aussi Scottie Pippen, Shaquille O'Neal, Magic Johnson et même Michael Jordan.