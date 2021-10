Grosse tension aux Lakers où deux stars s’accrochent

Anthony Davis crie sur Dwight Howard puis le saisit par le bras



Vogel : « Ce genre de choses peut arriver »



Il n’est pas toujours évident de confirmer son statut en sport. Surtout lorsqu’on est favori et que la pression s’invite dès les premiers pas. On a beau y être habitué, le sport de haut niveau exige d’être constamment sur le qui-vive et ne laisse pas passer le moindre faux-pas.Classée dans les favoris de cette nouvelle saison après avoir échoué au premier tour des play-offs, la franchise californienne vit une entame particulièrement compliquée. Il faut dire qu’elle vient de concéder un deuxième revers en autant de sortie, ce qui fait particulièrement tache pour une armada élaborée durant l’été pour conquérir une 18eme bague de champion. Deux défaites, qui plus est, à la maison.Les stars de Los Angeles ont terriblement souffert face à Chris Paul (23 points, 14 rebonds) qui a franchi la barre des 20 000 points en carrière. Les 25 points de LeBron James et les 15 unités de Russell Westbrook (11 rebonds en sus) n’ont pas suffi.Durant la première période, lors d’un temps-mort dans le deuxième quart-temps,Le plus jeune des deux joueurs s’est alors rapproché et a continué son invective. Howard s’est alors levé et Davis lui a saisi le bras. Les deux éléments des Lakers se sont empoignés et il a fallu l’intervention de leurs coéquipiers pour les séparer et mettre fin à l’accrochage.L’image de la nuit en NBA a marqué un ancien Laker : le mythique Magic Johnson. « Dwight Howard et AD ont une altercation physique sur le banc. En 42 ans de liens avec les Lakers, je n’avais jamais vu ça ! », a tweeté, halluciné, l’ancienne gloire de LA., le coach des Lakers au sujet de ses deux stars.De son côté, Dwight Howard était déjà passé à autre chose. « Tout est parti d’un désaccord sur le terrain. Notre accrochage est oublié. C’est mon frère. Tout va bien. On a tous conscience qu’on doit rester humble et positif », a lancé le vétéran (35 ans).