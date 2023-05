Grosse réaction de Los Angeles pour prendre les commandes face aux Warriors

Quel étrange premier quart-temps de LeBron James (21 points) puisque la star des Lakers n'a pas tenté le moindre shoot. Une première pour lui en playoffs depuis le début de sa carrière ! C'est donc D'Angelo Russell et Anthony Davis qui portent les Lakers, mais les Warriors, surtout Klay Thompson (15 points) et Stephen Curry, sont en place et mènent la danse (23-31).

Les hommes de Steve Kerr sont bien dans leur match et prennent même onze points d'avance en début de deuxième quart-temps. Puis tout s'écroule. Ils encaissent alors un 30-8 ! Anthony Davis (25 points, 13 rebonds) fait des dégâts à l'intérieur, James commence enfin à shooter et à marquer et les Lakers écrasent les dernières minutes de la première période (59-48).

La pause ne permet pas aux Warriors de retrouver le bon chemin. Certes Stephen Curry (23 unités) pèse offensivement, mais avec le réveil de LeBron James, auteur de onze points dans le troisième quart-temps, et leur dynamique du deuxième quart-temps, les Lakers dominent clairement. Les champions en titre s'agacent avec les arbitres et ne trouvent pas les solutions (86-68).

Les deux coaches peuvent donc ouvrir leur banc pour le dernier acte puisque la victoire des Lakers est scellée. Elle est très large et autoritaire (127-97). Los Angeles reprend les commandes dans cette série, 2-1, avant le Game 4, toujours chez les Lakers.