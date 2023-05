Grant Williams a voulu chatouiller Jimmy Butler

Chatouiller Jimmy Butler, c’est comme chatouiller LeBron James. Ce n’est pas l’idée du siècle. Nouvelle démonstration avec Grant Williams qui a voulu se chauffer avec l’ailier de Miami dans le quatrième quart-temps du Game 2 de la finale de conférence Est.

Résultat : un cinglant 18-4 qui a renversé le match de la part du Heat…

"Il a mis un gros shoot. Il a commencé à me parler. J'aime ça, ça me va très bien" a expliqué Jimmy Butler. "Cela m'incite à m'impliquer davantage, et cela renforce ma volonté de gagner. Cela me fait sourire ... Je le respecte. Il est important dans ce qu'ils font. Il peut "switcher". Il peut shooter. Je ne suis seulement pas sûr d'être la personne à qui tu veux parler."

Grant Williams a lui promis de revenir au combat.

"Je crois qu'il a dit quelque chose et que j'ai juste répondu. Je suis un compétiteur et je vais me battre. Il m'a dominé ce soir, mais c'est du respect, parce que je ne vais pas m'enfuir. Ma mère m'a toujours appris, et mon père aussi, qu'on se fait botter le cul et qu'on ne revient pas à la maison tant qu'on ne s'est pas battu à nouveau."

Quant à Jimmy Butler, il a ironisé sur l’utilisation de Grant Williams face à lui, Joe Mazzulla ayant décidé de relancer son ailier fort pour tenter de gêner son adversaire.

"Ils ont pensé qu'il était la solution ?" conclut Jimmy Butler. "Allons. C'était ça leur solution au problème Jimmy Butler ? Ce n'est pas possible que ce soit la solution."