Grâce à Giannis, Milwaukee relance une série positive

[📺 FOCUS VIDÉO] 🏀 #NBA

Giannis Antetokounmpo gagne facilement son duel contre Joel Embiid #NBAextra

📊 36 points et 20 rebonds pour le Grechttps://t.co/7YBG5CmppW

— NBAextra (@NBAextra) February 7, 2020

Antetokounmpo : « Je dois rester agressif »

La défaite contre Denver n’était qu’une erreur. Surpris à domicile le 1er février dernier par des Nuggets bien en place à l’Ouest, Milwaukee a depuis remis les pendules à l’heure.. Auteur de 31 points lors de la septième défaite de la saison la semaine dernière, le Grec n’avait pas suffi pour permettre à sa formation de signer une dixième victoire de rang. Toujours aussi inspiré face au panier avec 30 unités inscrites contre Phoenix et 34 face à la Nouvelle-Orléans, l’ailier a décidé d’intensifier sa présence dans la raquette. Ainsi, Giannis a signé 19 rebonds face aux Suns et 17 contre les Pelicans pour finalement atteindre. Omniprésent, le joueur de 2,11 mètres n’en a pas pour autant perdu en précision avec 36 points marqués lors de la revanche face à Philadelphie (112-101) après le revers à Noël.» a expliqué Antetokounmpo à l’issue de la rencontre, revenant notamment sur un dunk ravageur. Leader assumé de son équipe, le Grec a également offert six passes décisives à ses partenaires, montrant toute sa palette technique à quelques jours du fameux All-Star Game où il emmènera son équipe face à celle de LeBron James. Portés par leur star, les Bucks ont ainsi retrouvé le gout de la victoire en une semaine et lancent même. Impressionnant et inarrêtable en novembre dernier avec au total 18 succès de rang, Milwaukee réalise une saison folle et veut poursuivre sur sa lancée en tentant de faire mieux. Si le calendrier lui semble favorable, la franchise du Wisconsin devra se rendre chez les Raptors le 26 février prochain pour affronter l’une des meilleures équipes du moment.