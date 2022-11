Gordon Hayward désormais touché à l'épaule...

Alors que les Hornets avaient réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive pour la deuxième fois de la saison, l’équipe a appris une bien mauvaise nouvelle dans la foulée. Car après être revenu pour trois matchs, suite à une absence de huit matchs, Gordon Hayward retourne une nouvelle fois à l’infirmerie, et cette fois sans doute pour plus longtemps…

Son agent a ainsi confirmé qu’il avait subi une fracture au niveau de l’épaule lors du match face à Philadelphie. La blessure et la situation seront évaluées « semaine après semaine » mais Charlotte s’attend à ce que l’ailier soit absent un bon moment…

Une tuile de plus pour le basketteur de 32 ans, qui a accumulé les pépins physiques depuis son départ de Salt Lake City. Il y a notamment une fracture du tibia et une luxation de la cheville gauche à l’occasion de son premier match pour Boston, puis une fracture de la main fin 2019 et diverses entorses sévères à la cheville. De quoi lui faire rater énormément de rencontres sur les six dernières saisons, et ça va continuer.