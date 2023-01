Goran Dragic prend exemple sur Chris Bosh pour soutenir Nikola Vucevic

Passé de quasiment 24 points de moyenne à Orlando à désormais 16 points de moyenne avec Chicago, Nikola Vucevic est la cible des fans des Bulls, alors que la troupe de l’Illinois déçoit cette saison (16 victoires - 20 défaites), avec une triste 11e place à l’Est.

"Les gens ne comprennent pas" assure toutefois son coéquipier, Goran Dragic. "Ils ne comprennent pas. Ils ne voient que les stats, et ce n'est pas juste. Je connais CB (Chris Bosh) et CB en parlait souvent. Quand il était à Toronto, il marquait 22 à 24 points par match. Il avait beaucoup le ballon. Et puis à Miami, il avait des saisons où il tournait à seulement 16 points de moyenne, et tout le monde, y compris la presse, le critiquait. Les fans aussi. Mais il faisait tellement de petites choses pour l'équipe, afin que James et Dwyane Wade brillent. Des choses qu'on ne voit pas dans les stats, des choses que les gens ne comprennent pas."

Pour le vétéran slovène, il faut comprendre que le rôle de Nikola Vucevic a évolué derrière DeMar DeRozan et Zach LaVine à Chicago.

"Quand vous devez faire ce que Chris et Vooch font, il n'est pas possible d'être à la hauteur des attentes précédentes. Il n'y a qu'un seul ballon, et trois gars qui peuvent marquer. Chaque gars peut marquer de différentes façons, sur des postes différents. Au bout du compte, il ne devrait s'agir que de gagner. Miami a réussi cela. Le sacrifice d'un gars comme CB, c'est peut-être la plus grande clé dans la quête des titres (2012 et 2013)."