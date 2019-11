Golden State se réveille enfin

29 Points || 8 Rebounds@AlecBurks10 was ballin' tonight in Memphis 📽️ pic.twitter.com/rW1sPgU25R

Troisième succès de la saison pour Golden State

Finaliste la saison dernière. Double champion deux ans auparavant. Déjà finaliste en 2016. Le vainqueur de la NBA en 2015 se devait de réagir. Dernier de la conférence ouest, Golden State a enfin sorti la tête de l'eau face à Memphis dans la nuit de mardi à mercredi.alors que dans le même temps, les Lakers ont poursuivi leur série positive face à Oklahoma City (112-107).Privé d'un Stephen Curry touché à une main, d'un Klay Thompson blessé à un genou et désormais d'un D'Angelo Russell qui souffre d'un pouce, l'effectif de Golden State est décimé depuis le lancement de la saison.. Devant leur public, les partenaires de Ja Morant (20 points, 2 rebonds, 6 passes) n'ont pas confirmé un bon début de match et se sont exposés à un Alec Burks inspiré (29 points, 8 rebonds, 2 passes) et bien décidé à pallier les absences des stars de sa formation.Pourtant revenus de la pause avec de meilleures intentions, les locaux n'ont pas réussi à reprendre l'avantage et ont couru après le score tout au long de la rencontre pour finalement devenir la troisième équipe à tomber face à la lanterne rouge après la Nouvelle Orléans (123-134) et Portland (118-127).mais ne quitte toujours pas la dernière place du classement à l'ouest avec deux victoires de retard sur les Trail Blazers avant d'affronter Dallas et Utah.