Golden State n'a pas défendu sur Russell Westbrook

MVP 2017 en perdition ces dernières saisons aux Lakers, Russell Westbrook espère se relancer aux Clippers. Draymond Green l’a souvent défendu dans son podcast sauf que, sur le terrain, l’intérieur de Golden State a adopté une stratégie défensive assez spéciale.

Lors de la victoire des Warriors (115-91) face aux Clippers, il a ainsi décidé de défendre sur le meneur… en ne défendant pas sur lui. À la place, il l’a laissé totalement libre au niveau de la ligne à 3-points, se plaçant de son côté dans la raquette pour gérer ses coéquipiers.

« Cela fait mal mentalement » reconnaît Draymond Green à propos de ces séquences étonnantes. « On t’apprend à prendre un tir quand tu es démarqué… Mais si tu es démarqué sur chaque action, il faut te poser des questions… »

De quoi complètement dérégler Russell Westbrook (3 sur 12 aux tirs, 0 sur 5 à 3-points).

« Notre plan de jeu a fonctionné ce soir. On a obligé Russ à manquer des tirs. Quand on a un plan de jeu comme ça, et je sais que tout le monde critique le shoot de Russ, c’est dur à encaisser mentalement » répète Draymond Green. « Je pense que c’est davantage mental qu’une question de maladresse. Il shoote bien. Je crois qu’il est à 33 ou 34% à 3-points (30% en fait). Mais mentalement, ça peut être dur… J’ai trouvé qu’on avait fait du bon boulot pour rester dans notre plan de jeu et les piéger en défense. »