Golden State est insatiable 

Ce n'était pas le match le plus intense pour Golden State. Et pourtant, la troupe de Steve Kerr a passé 141 points aux Spurs, sans prolongation, avec une répartition des rôles plutôt mesurée cette nuit. Comme toujours, les Warriors ont pu compter sur un collectif inégalable avec notamment leur trio phare Klay Thomson (26 points, 6 passes, 1 rebond) - Kevin Durant (23 points, 9 passes, 8 rebonds) - Stephen Curry (19 points, 7 passes, 5 rebonds).

Cette victoire, la treizième lors des quatorze dernières sorties, permet à Golden State de reprendre la première place de la conférence Ouest puisque quelques heures auparavant, Denver a chuté sur le parquet de Brooklyn (135-130). Les Nuggets ont encaissé une deuxième défaite de suite et ce malgré le dixième triple-double de la saison pour Nikola Jokic (25 points, 14 rebonds, 10 passes).

The @warriors catch fire, score 49 third quarter points.



They lead @spurs 115-83 heading into the final frame on ESPN.



KD: 23 PTS, 9 AST, 8 REB. #TripleDoubleWatch pic.twitter.com/qd0zS6h05u — NBA (@NBA) 7 février 2019

La lutte pour le MVP se poursuit

A l'Est, le leader se nomme toujours Milwaukee et les joueurs de Mike Budenholzer continuent d'être emmenés par un Giannis Antetokounmpo intraitable sur les parquets. Mercredi soir, le "Greek Freak" a compilé 43 points, 4 passes et 6 rebonds pour permettre aux Bucks de dominer les Washington Wizzards (148-129) et signer une cinquième victoire de suite.

A la lutte avec Giannis pour le titre MVP de la saison, James Harden a lui réussi un nouveau match avec au moins trente points... pour la 28e fois consécutive. Victorieux à Sacramento (101-127), les Rockets ont vu "The Beard" marquer 36 points pour une passe et 6 rebonds. Gerald Green (20 ponts), Eric Gordon (20 points) et Chris Paul (15 points et 11 passes) ont également participé à la fête pour une franchise actuellement cinquième de la conférence Ouest.