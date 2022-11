Golden State confirme sa montée en puissance

Alors que les trente franchises en terminent avec le premier quart de la saison, les Warriors sont enfin à l'équilibre avec 10 victoires pour 10 défaites après leur succès contre le Jazz. On attendait forcément mieux du champion en titre mais l'équipe semble être sortie de la crise avec sept victoires sur les dix derniers matches, et les succès récents face aux Clippers et au Jazz ont de quoi rassurer. A commencer par Steve Kerr.

« Ça fait du bien, On est passé de 3-7 à 7-3 sur nos dix dernières rencontres. C’est un bon signe. On est sur une pente ascendante. Tout se met en place, les gars trouvent leur rôle, font leur boulot. Maintenant, il faut confirmer à l’extérieur. »

Loin de leurs bases, les Warriors affichent effectivement un bilan catastrophique : une victoire en dix matches ! C’est indigne d'un candidat au titre, et les coéquipiers de Stephen Curry ont acquis leur seul succès à l'extérieur sur le parquet des Rockets, derniers de la conférence Ouest. C'est dire si cette victoire n'a pas grande valeur. On surveillera plutôt les prochaines sorties à Minnesota et Dallas, deux adversaires directs dans la course au Top 8.

Une attaque qui monte en puissance

« On a encore du pain sur la planche, mais on est en train de trouver l’équilibre », estime Draymond Green. « On commence à pratiquer notre style de jeu, des deux côtés du terrain. Les gars commencent à entrer dans le rythme, celui dont on a besoin pour gagner à haut niveau. On commence à trouver des solutions. »

La montée en puissance de Klay Thompson n'est pas étrangère à ce rythme retrouvé. Le shooteur des Warriors soulage Stephen Curry et Andrew Wiggins, et il oblige les défenses à faire des choix. Et quand Jordan Poole retrouve ses sensations, l'attaque retrouve sa flamboyance de la saison passée. « Les défenses adverses doivent choisir entre la peste et le choléra », conclut Draymond Green. « On a quatre joueurs qui peuvent marquer, c’est incroyable. Il y a des moments où ils sont impliqués grâce aux passes, puis d’autres où ils font eux-mêmes les choses. Ce sont de formidables joueurs. »