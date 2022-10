Gobert - Towns, l'association des anciens ennemis

Pendant plusieurs années, on a opposé Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert. Outre du "trash talking" sur et en dehors du terrain, les deux étaient chaque année en concurrence pour une place au All-Star Game ou dans les All-NBA Teams en fin de saison. Depuis 2018, les deux se partagent ainsi la place de pivot dans le 3e meilleur cinq de l'année. Pour Gobert, ce sera en 2019, 2020 et 2021. Pour Towns, c'était en 2018 et 2022.

Aujourd'hui, ils sont coéquipiers, à Minnesota, et ils ont unis leurs talents. Offensifs pour Towns, et défensifs pour Gobert. "On a eu nos batailles, c'est certain", explique la star de Minnesota à The Athletic. "On savait en plus que notre rivalité avait des conséquences financières. On s'est battu pour montrer qu'on était chacun meilleur que l'autre et ça donne une grosse rivalité." Quand Towns parle de "conséquence financière", c'est une prime de 30 millions de dollars sur son contrat. De quoi faire des cauchemars de Gobert...

"On a Nikola Jokic et Joel Embiid qui se battent pour les deux premières places, KAT et moi, c'est pour la dernière"

Mais pour le Français, cette rivalité n'était pas aussi féroce qu'on le croit. "On a eu beaucoup de batailles, mais je pense que cette rivalité a davantage été inventée par les médias. C'est par rapport aux All-Star Games, aux All-NBA Teams. On a Nikola Jokic et Joel Embiid qui se battent pour les deux premières places, KAT et moi, c'est pour la dernière."

Cette année, un objectif commun et il est collectif : aller le plus loin possible en playoffs. "On s'est livré un duel pour savoir qui était le meilleur pour finalement être ensemble. On ne se connaissait pas et on a eu l’opportunité de discuter. Rudy est un des meilleurs gars que j'ai connus", assure Karl-Anthony Towns. Un compliment que lui renvoie le Français : "Ce que j'adore chez lui, c'est qu'il veut que les gens autour de lui s'amusent et gagnent".

Début de ce tandem inédit ce soir face aux Nuggets de Nikola Jokic, le double MVP en titre, et le meilleur pivot de la planète. A deux, ils ne seront pas de trop pour limiter son influence.