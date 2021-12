La réponse de Rudy Gobert ne s'est pas fait attendre. Vingt-quatre heures après que deux de ses adversaires du soir Anthony Edwards et Patrick Beverley (Minnesota) ont remis publiquement en cause ses qualités de défenseur, le pivot français a apporté la plus belle des réponses à ses détracteurs : à savoir sur le terrain, en l'occurrence celui de Philadelphie, avec un nouveau double-double de haute facture (21 points, 17 rebonds) pour le numéro 27 du Jazz. Avec pareille performance, le médaillé d'argent des Jeux de Tokyo le sait : il a fait taire beaucoup de monde, en tout cas momentanément. Toutefois, avec le temps, "Gobzilla" assure qu'il a appris à ne pas se retourner sur ce type de procès. Jeudi soir après le match, le Saint-Quentinois a d'ailleurs assuré que les attaques du tandem Edwards-Beverley l'avait laissé totalement indifférent. Au contraire, elles auraient presque tendance à lui donner plus de force encore pour briller chaque soir, pour ne pas dire qu'elles lui font même plaisir. Sachant que seuls les plus grands dérangent, à ses yeux.

Gobert : "C'est plus amusant qu'autre chose"

"Il ne s'agit pas de la première fois que les gens me critiquent sans la moindre raison, a commenté l'intéressé après la sixième victoire consécutive de son équipe. Tous les soirs, je suis sur le parquet pour aider mon équipe à gagner, être le meilleur Rudy possible. Je ne suis jamais dans les médias à attaquer les autres. Je me concentre sur moi-même. Quand tu es le meilleur du monde dans un moment, je pense que les gens commencent à avoir des doutes et veulent discréditer ce que tu fais. C'est plus amusant qu'autre chose. Juste amusant. Mais c'est comme ça." C'est comme ça, et ce n'est surtout pas la première fois que Gobert subit ce genre de traitement de la part de ses adversaires ou de spécialistes pas fans de son jeu. Ce ne sera pas non plus la dernière. Le triple meilleur défenseur de NBA préfère donc de loin assister à tout cela avec beaucoup de recul. "Les gens vont tenter de discréditer mon apport, notre boulot en tant qu'équipe. J'ai connu ça toute ma carrière. Je vais continuer de gagner des prix, des trophées, et j'espère que je vais aider mon équipe à en gagner un encore plus grand." Laissant tranquillement l'eau continuer de glisser dans le même temps sur le dos des canards.