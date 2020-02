Giannis répond à Harden… sur le parquet

"There's not back and forth. ... At the end of the day, if that's what [James Harden] believes, that's what he believes."



—Giannis Antetokounmpo on James Harden's comments about him pic.twitter.com/92XoqMxeGU

— SportsCenter (@SportsCenter) February 29, 2020

"Je ne suis pas ce genre de mec, qui critique les autres. Il croit ce qu’il veut. Je dois rester concentré sur mon but." Il n’en a pas rajouté. Interrogé sur la réaction de James Harden à son sujet, Giannis Antetonkounmpo, qui avait expliqué en riant, lors de la draft du All-Star Game, qu’il préférait sélectionner dans son équipe Kemba Walker plutôt qu’Harden, car le meneur des Celtics, contrairement au "dribbleur" de Houston, est "quelqu’un qui fait des passes", n’a pas voulu entretenir la polémique vendredi.Quelques heures plus tôt, toujours sur ESPN, une interview du plus célèbre barbu de la NBA avait été diffusée. Et fait du bruit. Avec un James Harden remonté, qui a d’abord assuré "ne pas comprendre la blague" puis expliqué qu’il faisait "plus de passes que lui", sans jamais nommer le Grec. Avant de le tacler à son tour : "J’aimerais juste avoir à courir, faire 2m13 et dunker, ça ne demande aucun talent." Et si le «Greek Freak» n’a pas relancé le débat, ce sont les autres qui s'en sont chargés à sa place. Car son équipe de Milwaukee affrontait le Thunder vendredi soir, et le sujet était dans toutes les têtes.Notamment celles des fans des Bucks qui, lors de ce (très) large succès (133-86), n’ont pas manqué de chambrer "The Beard", en chantant notamment : "Har-den ja-loux !" Pour son entraîneur Mike Budenholzer, le MVP du dernier exercice, qui avait succédé à… Harden au palmarès, est tout simplement "incroyable. Je ne sais pas qui le critique. Mais c’est un gagnant. A tous les niveaux. Que ce soit à l’entraînement ou dans le vestiaire, c’est un grand leader et un grand joueur. Il fait tout." Ce qu’il a encore prouvé face à OKC, compilant 32 points, 13 rebonds et 6 passes. "Mon jeu n’est pas seulement basé sur la puissance", a glissé un Antetokounmpo malicieux. Qui, quoi qu’il en dise, a sans doute coché la date du 25 mars, date des retrouvailles entre les deux hommes.