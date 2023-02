Giannis Antetokounmpo touché au genou

Giannis Antetokounmpo cumule les bobos physiques en ce moment. Touché au poignet il y a quelques jours, le Grec s’est blessé au genou la nuit passée face au Heat, après un choc avec un joueur adverse. Après six minutes passées sur le terrain seulement, il a réclamé son changement et est rentré directement au vestiaire, sans revenir en jeu par la suite.

« Il a demandé à sortir, heureusement qu'on avait la possession (pour prendre le temps-mort). […] Je n'ai pas eu le détail complet, mais je suis presque sûr que c'est sur une pénétration, sur un écran ou quelque chose du genre que son genou a été touché », rapporte son coach, Mike Budenholzer, en estimant que cette alerte sera suivie au jour le jour.

La sortie prématurée du double MVP - auteur 4 points, 4 rebonds et 4 passes - n'a pas empêché son équipe de s'imposer très largement face aux Floridiens (128-99). Les joueurs de Milwaukee restent ainsi sur une série de 13 victoires de suite. Le Grec, qui s’était déjà préservé lors du All-Star game, peut donc prendre le temps de traiter cette nouvelle alerte.

« Parfois, il faut le freiner contre lui-même, pouvoir se calmer et peut-être même ne pas jouer quelques matches en sachant que nous sommes n°2 (ndlr : à l'Est) et qu'on est bien. Je sais qu'il n'aime pas ça. Il essaie de jouer chaque match, ce que je comprends parfaitement. J'ai l'impression d'être pareil », se compare Jrue Holiday, meilleur marqueur de son équipe cette nuit (24 points).