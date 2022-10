Giannis Antetokounmpo réclame un peu de tout

Les Bucks en ont déjà terminé avec leur présaison, et le bilan est "nul" : cinq matches pour autant de défaites. Les champions NBA 2021 ont vécu une présaison compliquée avec un séjour à Abu Dabi, mais aussi plusieurs blessés, mais ce que retient Giannis Antetokounmpo, c'est que l'équipe n'est pas encore prête sur le plan de l'attitude.

« Ce qui me préoccupe, c’est nos habitudes, et le fait de s’appuyer sur de bonnes attitudes » a commenté la star de Milwaukee après la défaite face aux Nets. « Pour l’instant, on ne parle pas assez. On n’est pas assez dans l’urgence. On n’a pas assez faim. Mais au final, c’est la présaison. On a toute la saison régulière pour se trouver. »

Cette nuit, Antetokounmpo a compilé 24 points et 14 rebonds en 32 minutes. C'est bien, sauf que son adresse était affreuse : 6 sur 21 aux tirs ! La bonne défense de Ben Simmons n'explique pas tout. « J’étais un peu sans rythme » a-t-il reconnu alors qu'il n'avait pas joué depuis le premier match à Abu Dabi face à Atlanta. « Ce ne sera pas facile. Je crois que parfois votre tête oublie, et pense que ce sera facile. Mais, personnellement, je pense qu’il faut donner le ton, se donner à fond. Il faut construire de bonnes habitudes, jouer pour progresser, et jouer pour l’équipe. Collectivement, il faut avoir faim, il faut jouer ensemble et mieux défendre. »