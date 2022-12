Giannis Antetokounmpo prend toujours autant de temps pour shooter ses lancers-francs

Giannis Antetokounmpo est connu pour prendre énormément de temps lorsqu’il tire ses lancers-francs. Cette saison, il avait essayé d'accélérer sa routine en début de campagne… avant finalement de ralentir à nouveau alors que son adresse sur la ligne baissait. De quoi agacer ses adversaires, notamment Mark Cuban, le propriétaire des Mavericks, qui avait appelé la NBA pour s’en plaindre…

"Ils ne vont pas siffler les 10 secondes (le temps limite pour shooter)... Déjà qu'ils ne sifflent pas les marchers, comment voulez-vous qu'ils sifflent les 10 secondes ? C'est la NBA..." soupirait Jason Kidd, le coach des Mavericks. "On n'a pas besoin d'y prêter attention. Ce n'est qu'un match de saison régulière."

Face aux Lakers, c’est Russell Westbrook qui s’en était offusqué, comptant à haute voix auprès de l’arbitre, qui avait finalement sanctionné la lenteur du Grec. Giannis Antetokounmpo reconnait d’ailleurs qu’il a ralenti sa routine, pour retrouver une meilleure adresse… mais aussi pour pouvoir souffler.

"Je le reconnais, j'en prends la responsabilité et je l'assume parce que c'est la seule façon de m'améliorer, et d'essayer de faire mieux", a-t-il répondu. "Parfois, je ne vais pas mentir, je suis tellement fatigué que je prends quelques secondes de plus pour me reposer car je viens juste de remonter tout le terrain, de créer pour mes coéquipiers, de prendre le rebond, d'essayer de contrer et d'aller au cercle. Donc parfois, je prends quelques secondes de plus aux lancers. Au final, si on me siffle une violation des 10 secondes, je le respecte. Je vais leur rendre la balle, essayer de retourner aux lancers, et cette fois, de shooter en moins de 10 secondes."