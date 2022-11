Giannis Antetokounmpo pense que Evan Mobley peut devenir meilleur que lui

Depuis son arrivée en NBA, en 2021, Evan Mobley est parfois comparé à Anthony Davis ou encore davantage à Giannis Antetokounmpo. C'est flatteur pour le jeune joueur de Cleveland, qui vit actuellement sa deuxième saison dans la ligue, face à la légende qu'est désormais le Grec de Milwaukee, double MVP, champion et MVP des Finals. Néanmoins, ce dernier a profité de la dernière rencontre entre les Cavaliers et les Bucks pour le complimenter.

« Il peut devenir meilleur que moi. Je ne vois pas pourquoi il ne le pourrait pas », assure Giannis. « Durant ma seconde saison, je n’avais pas de telles statistiques. Il est déjà en avance sur moi. Cela ne dépend que de lui. Il a les qualités pour devenir un excellent joueur : il fait 2m13, il bouge très bien, il shoote, il est intelligent. Il regarde des vidéos d’autres joueurs et c’est très bien pour un jeune. S’il est sérieux, humble et qu’il continue de travailler dur, il peut devenir un très grand joueur. »

Cette saison, Mobley tourne à 14.5 points et 8.5 rebonds de moyenne. Malgré l'arrivée de Donovan Mitchell, il garde des chiffres semblables à ceux de sa première année. « Il s’inspire d’autres joueurs, comme je l’ai fait », poursuit Antetokounmpo. « Mais chacun est unique, a son propre style. Son futur s’annonce radieux. Il joue bien, il se donne à fond, il fait tout son possible pour son équipe, pour gagner. Il a les capacités, le physique et il a faim, il a envie. Donc ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne trouve réellement son jeu, avant qu’il ne réussisse une grande saison et devienne un des meilleurs intérieurs de la ligue. »

La star de Milwaukee est évidemment une référence de la NBA. Quelles sont les qualités que l'intérieur de Cleveland regarde en particulier chez elle ? « Son agressivité constante », répond Mobley. « Il est toujours en mode attaque. Il a un sacré moteur et il utilise ses qualités athlétiques quand cela est nécessaire. Je pense pouvoir faire pareil et avoir un même impact. On a des gabarits similaires aussi. Giannis est un grand joueur et je m’efforce de le devenir également, mais à ma façon. Je peux apprendre des plus grands. »