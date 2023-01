Giannis Antetokounmpo n'en finit plus de progresser

Les records personnels pleuvent en NBA, et Giannis Antetokounmpo s'invite dans ce déluge de points. Cette nuit, dans la victoire face aux Wizards, le "Greek Freak" a tout simplement réalisé son meilleur match en carrière avec 55 points dans la victoire des Bucks. Son ancienne meilleure marque datait de 2019 avec 52 unités. Trois petits points de plus pour un record en carrière, mais il devra faire mieux pour s'emparer du record de sa franchise, détenu par Michael Reed depuis 2006 avec 57 points.

"Giannis progresse de manière constante et il va falloir inventer un mot anglais pour le décrire" assure Brook Lopez, qui évolue à ses côtés depuis cinq ans. "Je ne sais pas si je l’avais déjà dit mais je suis sûr qu’il va encore progresser. Qui sait à quoi va ressembler la suite ? Il vient d’un autre monde !"

Une planète où l'on croise des légendes comme Elgin Baylor, Wilt Chamberlain et Russell Westbrook, seuls autres joueurs à avoir réalisé trois matches de suite avec au moins 40 points, 10 rebonds et 5 passes. Car la superstar des Bucks signe un match ultra complet face aux Wizards avec aussi 11 rebonds et 8 passes.

Presque la routine pour lui, et ça l'arrange finalement : « Je veux que les autres aient l’impression que mon jeu est ennuyeux. Mais je ne m’ennuie pas. Les grands joueurs, les meilleurs joueurs, ne s’ennuient jamais. Ils vont sur le terrain et donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes chaque soir. »