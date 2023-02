Giannis Antetokounmpo ne vise pas la première place

« On joue du bon basket, c’est ce qui m’importe. » Giannis Antetokounmpo peut faire ce constat alors que sa formation surfe sur une dynamique de onze victoires de suite. Personne ne fait mieux que les Bucks en ce moment dans la ligue. Leur dernière victoire en date, face aux Celtics la nuit passée, permet à Milwaukee (40 victoires – 17 défaites) de n’avoir plus qu’un demi-match de retard sur les Verts (41 v – 17 d).

Pour autant, le leader des Bucks ne fait pas de cette première place, synonyme d’avantage du terrain à l’Est en playoffs, une priorité absolue. « Si on termine premiers, tant mieux. Si on termine deuxièmes, bien. Si on termine troisièmes, super. Ça n’a pas vraiment d’importance. Au final, on doit se préparer mentalement à gagner un titre et à affronter des équipes difficiles. Ça se mérite. Personne ne va vous offrir le titre, il faut le mériter », répète le double MVP.

Ce dernier se souvient qu’en 2021, l’année du titre des Bucks, ils avaient terminé à la troisième place à l’Est. Les hommes de Mike Budenholzer avaient ainsi dû jouer le Game 7 de leur demi-finale de conférence sur le parquet des Nets, et avaient également affronté les Suns, en finale, sans l’avantage du terrain.

« Peu importe où on termine en saison régulière, personnellement, je m’en fiche, formule encore le Grec. Tout ce qui m’importe, c’est de prendre de bonnes habitudes, de jouer le meilleur basket possible collectivement, de défendre de la meilleure façon et, avec un peu de chance, de nous mettre en position de gagner. »