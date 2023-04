Giannis Antetokounmpo ne se met pas de pression avec le trophée de MVP

Alors que tout le monde ne parle que de la lutte entre Joel Embiid et Nikola Jokic pour le trophée de MVP, Giannis Antetokounmpo pourrait coiffer les deux pivots au poteau. Déjà vainqueur en 2019 et 2020, le Grec réalise aussi une saison exceptionnelle, et cette nuit, face aux Sixers d'Embiid, il a signé une nouvelle performance majuscule avec 33 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 contres en 32 minutes dans la victoire des Bucks face aux Sixers. A 76% aux tirs.

« Nous pensons clairement que Giannis est le MVP » estime son coach Mike Budenholzer. « Il y a encore du travail à faire pour finir avec le meilleur bilan de la ligue – mais le meilleur joueur est lié au meilleur bilan. Il y a ce qu’il fait des deux côtés du terrain : les rebonds, les contres, la défense, la défense au large. Il fait tout ! Il crée, il agresse, il va sur la ligne des lancers-francs. On a le sentiment qu’il est dans le débat, ou qu’il devrait être le MVP ».

Pour l'intéressé, qui pourrait donc décrocher une 3e couronne, le mieux, c'est de ne pas y penser. Comme Jokic, il a déjà gagné ce trophée à deux reprises. Inutile de se mettre une pression supplémentaire, surtout que l'objectif numéro 1 reste de récupérer le titre NBA perdu la saison passée.

« Si vous pensez au MVP, vous vous mettez juste une pression supplémentaire » confie-t-il. « Au final, je suis heureux. Heureux d’en être où je suis. Heureux de me sentir privilégié. Heureux de pouvoir jouer chaque jour, de poursuivre le rêve que j’avais quand j’étais petit, d’essayer de m’améliorer, d’aller sur le terrain… »

Avec 31.1 points, 11.8 rebonds et 5.6 passes de moyenne et le meilleur collectif de la NBA, Giannis ferait un beau vainqueur, mais lui se contente déjà d'être l'un des favoris. « C’est un très grand honneur d’être MVP. Je suis heureux d’avoir été dans la discussion ces cinq dernières années. Je suis heureux d’être régulier. Je suis satisfait d’aider mon équipe à très bien jouer. Mais c’est le but, et c’est l’unique objectif : faire en sorte que l’équipe joue très bien. »