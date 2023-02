Giannis Antetokounmpo incertain pour le All-Star Game

Stephen Curry, Kevin Durant, Zion Williamson... Déjà amputés de trois titulaires et grosses vedettes, le All-Star Game 2023 pourrait aussi perdre l'un de ses deux capitaines, Giannis Antetokounmpo ! Le leader des Bucks est sorti sur blessure lors de la rencontre face aux Bulls, et sa participation est incertaine. C'est sur une mauvaise réception après une tentative de contre que le Grec s'est tordu le poignet contre le socle du panneau de basket.

« Les premiers rapports sont optimistes » estime Mike Budenholzer, le coach des Bucks. « Les radios sont propres, et c’est une entorse. Nous allons juste voir comment il se sent demain, voir comment il se sent dans les prochains jours et continuer à l’évaluer. » Le souci, c'est que le All-Star Game se déroule ce dimanche à Salt Lake City, et cela semble compliqué de disputer la rencontre avec une entorse au poignet. Le "Greek Freak" est aussi en lice, avec ses frères, au Skills Challenge de samedi.

La soirée aurait pu être parfaite pour Giannis puisque les Bucks ont remporté une 12e victoire de suite, et ils sont à une victoire des Celtics, les leaders de la NBA depuis plusieurs semaines. Une soirée marquée par un record de franchise puisque l'ailier-fort All-Star est devenu cette nuit le meilleur passeur de l’histoire de la franchise de Milwaukee. Avec 3 274 passes en carrière, il dépasse Paul Pressey, qui avait porté le maillot des Bucks de 1982 à 1990. Dans neuf matches, ce même Giannis va s'emparer du record de matches joués sous le maillot de Milwaukee.