Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard élus "Joueurs de la semaine"

Comme chaque lundi, la NBA a décerné ses trophées de « Joueurs de la semaine » et, comme souvent, les noms des deux lauréats n’étaient pas très compliqués à deviner.

À l'Est, c'est bien sûr Giannis Antetokounmpo qui a été choisi, son retour de blessure coïncidant avec une série de quatre victoires des Bucks (Detroit, Denver, Indiana et New Orleans), et surtout des moyennes toujours dingues pour le "Greek Freak" : 38.3 points, 12.8 rebonds et 4.5 passes décisives. Il a été préféré à Bam Adebayo (Miami), Kyle Kuzma (Washington) et Julius Randle (New York).

C'est Damian Lillard qui l’accompagne à l’Ouest. Les Blazers ont battu San Antonio et Utah et le meneur a surtout réussi le match à +60 points les plus efficace de l'histoire de la NBA face au Jazz. Pour 42.3 points et 7.7 passes décisives de moyenne, à 63% de réussite au tir ! Il a lui été préféré à Anthony Edwards (Minnesota), Paul George et Kawhi Leonard (LA Clippers) ainsi que LeBron James (LA Lakers).

C'est la 15e fois de sa carrière que le meneur de Portland est désigné "Joueur de la semaine" en NBA alors que c'est la 20e fois pour Giannis Antetokounmpo.