Giannis Antetokounmpo conscient de ne plus marquer les esprits pour le titre de MVP

Avec ses 31.1 points, 11.8 rebonds et 5.7 passes de moyenne cette année, plus le fait que Milwaukee possède le meilleur bilan de la saison régulière avec 58 victoires, Giannis Antetokounmpo a une belle tête de MVP. Ce serait son troisième trophée, après ceux remportés en 2019 et 2020, mais le Grec ne semble pas faire partie des favoris.

Joel Embiid et Nikola Jokic semblent en effet avoir une longueur d'avance. Est-ce injuste ? « Je ne vais pas essayer de créer une petite musique sur le travail que je fais et peut-être que ça me fait du mal car je pense avoir été le MVP depuis cinq ans. Est-ce que je veux un troisième trophée ? Oui, carrément. Je ne réclame pas un trophée de MVP que j’estime mériter. Je veux éviter ça le plus possible, je ne veux pas que mes enfants voient leur père pleurnicher pour avoir un trophée. Je ne veux pas gagner comme ça. »

Le Grec pense toujours avant tout au collectif et comprend que les votants, face à une domination si constante, peuvent parfois le négliger. « Peut-être que les gens sont lassés de moi. Je le suis aussi, je ne vais pas mentir. Mais, au fond, j’essaie d’être régulier. Et, en fin de compte, ils vont peut-être se dire qu’il faut me donner le MVP car je suis toujours là. »

Si ce n'est pas le cas, Giannis Antetokounmpo continuera d'être aussi fort et de faire les efforts. Car devenir MVP, comme il l'a déjà été, c'est payer un prix. « C’est ce que je remarque quand je vois mes trophées de MVP : je vois les difficultés. Je n’abandonne pas. Aujourd’hui, il y a un mur sur la question du MVP et je vais le traverser aussi. »