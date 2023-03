Giannis Antetokounmpo banalise l’exceptionnel

Voir Giannis Antetokounmpo poster 33 points et 15 rebonds, comme cela a été le cas la nuit passée sur le parquet des Nets, n’a plus rien d’exceptionnel. Peu de joueurs de la ligue sont pourtant capables d’en faire autant. Mais l’intéressé dit n’avoir pas de problème avec ce phénomène de banalisation le concernant.

« Je ne pense pas être le premier, je ne pense pas être le dernier, juge-t-il. J'ai le sentiment que les fans considèrent les choses comme acquises avec KD (Kevin Durant), avec LeBron James, avec Stephen Curry. On voit toute cette excellence au quotidien et ils la considèrent comme acquise jusqu'à ce qu'ils ne soient plus là. Et là, on se dit ''Oh, ces gars-là me manquent. Le show qu'ils offraient me manque.' »

Lui ne « considère pas comme acquis » son niveau de jeu actuel qui pourrait sans problème lui permettre d’obtenir un troisième trophée de MVP. Mais ses récents pépins physiques lui rappellent aussi qu’il ne peut pas être un surhomme en permanence.

« C'est le revers de la médaille. Lorsque je suis rentré chez moi et que j'ai dit à ma compagne 'C'est douloureux', elle m'a dit 'Ahh, ça va aller, parce que tu ne te blesses jamais'. J'ai l'impression que lorsque je suis blessé, les gens ne me prennent pas au sérieux », regrette le Grec qui a dû quitter ses coéquipiers prématurément à plusieurs reprises ces dernières semaines.