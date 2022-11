Giannis Antetokounmpo a du mal aux lancers-francs

Cette saison, aucun joueur dans la ligue ne shoote plus de lancers-francs par match que Giannis Antetokounmpo. Ce dernier affiche en effet 12.5 tentatives de moyenne. Sauf que dans le même temps, le Grec n'est qu'à 60 % de réussite dans cet exercice et jamais il n'a été aussi maladroit en carrière.

Il a un peu remonté la pente ces trois derniers matches, notamment avec un 8/10 face à Dallas, mais son pourcentage reste maigre par rapport au 72 % qu'il affichait la saison passée. « Je ne peux pas me satisfaire de faire une bonne soirée aux lancers-francs, ce n’est pas suffisant », estime-t-il. « Je dois continuer de bosser, de progresser. Je sais que je dois faire mieux et c’est le cas. Que ça rentre ou non, je travaille. »

Pour corriger le tir, le double MVP a mis l'accent sur sa posture. Il tente de moins fléchir les genoux ainsi que d'aller plus vite dans sa routine, pour gagner en fluidité. Mais il n'y a pas de secret : il faut répéter encore et toujours les mêmes gestes. C'est pourquoi il a shooté autour de 200 lancers-francs dimanche, le jour de la rencontre face aux Mavericks.

« Quand les choses ne tournent pas bien, j’essaie simplement de travailler encore plus dur », déclare le MVP des Finals 2021. « Je peux seulement contrôler ma mécanique, mon état d’esprit. Je n’ai pas peur : je vais manquer quatre, six, huit ou dix lancers-francs, mais je vais continuer de pénétrer. Je n’ai pas peur d’aller sur la ligne des lancers-francs. Je suis d’accord avec l’idée de faire 0/15, avec l’idée d’échouer, car ça veut dire que j’essaie. »