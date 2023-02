Gary Payton II toujours dans le flou

Champion avec Golden State avant de signer un joli contrat avec Portland, Gary Payton II va-t-il retrouver les Warriors ? C’est ce qu’on pensait, alors que la franchise de la Baie avait validé son retour en se débarrassant de James Wiseman au passage. Sauf que la visite médicale a appris à la troupe de Stephen Curry que Gary Payton II souffrait d’un problème musculaire qui pourrait le priver de plusieurs semaines de compétition.

Golden State accuse ainsi Portland d‘avoir caché des informations médicales, ce qui peut obliger les Blazers à lâcher des choix de Draft pour compenser le problème. La NBA peut également décider d’infliger une amende à la franchise. Dernière option : Golden State peut purement et simplement annuler l’échange…

"La sécurité des joueurs est super importante pour nous, et c'est une chose super importante dans toute la ligue", a répondu Joe Cronin, le GM des Blazers. "Nous le faisions jouer, il jouait, il avait été autorisé à le faire et nous étions confiants qu'il était en bonne santé quand il jouait. Nous ne l'aurions pas fait revenir sur les terrains si nous avions pensé qu'il n'était pas en bonne santé ou qu'il était en danger. Donc on a confiance dans le fait que nous avons pris la bonne décision et que notre processus était correct."

L’agent de Gary Payton II a nié le fait que son client avait pris des injections d’anti-inflammatoires cette saison. À la NBA de trancher alors que Golden State a jusqu’à ce soir pour valider, ou pas, le transfert.