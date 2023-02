Gary Payton II pourrait faire annuler un échange à quatre équipes !

Quand un échange est conclu entre deux franchises, ou plus, il faut attendre que tous les joueurs passent leur visite médicale pour qu'il soit validé. C'est a priori une formalité sauf que la nuit dernière, on a appris que Gary Payton II avait échoué lors des différents tests ! Le staff médical a découvert qu'il souffrait d'une blessure musculaire qui pourrait l'éloigner des terrains jusqu'en avril, voire mai. Autant dire qu'il pourrait rater la fin de la saison régulière et le début des playoffs. Si Golden State se qualifie...

Lui devait revenir aux Warriors, avec qui il avait remporté le titre en 2022, pourrait donc faire capoter un échange à... quatre équipes ! En effet, son retour aux Warriors était inclus dans un deal avec les Blazers donc, mais aussi les Pistons et les Hawks. Dans le détail, Saddiq Bey avait rejoint les Hawks, en provenance de Detroit, tandis que James Wiseman quittait les Warriors pour prendre la direction des Warriors. Au milieu de tout ça, cinq seconds tours de Draft et Kevin Knox avaient pris la direction de Portland. En clair, quatre joueurs sont concernés dans cet échange, et pour l'instant, ils ne savent pas s'ils pourront rejoindre leur équipe.

Une décision sera prise dans la journée de samedi, et si les Warriors annulent le retour de Payton II, on peut s'attendre à ce que tout l'échange soit annulé, mais aussi que les dirigeants s'en prennent à leurs homologues de Portland qui leur avaient caché cette blessure.