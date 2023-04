Gary Payton II a retrouvé sa place aux Warriors

Précieux dans la quête du titre la saison passée à Golden State, Gary Payton II en a profité pour signer un joli contrat à Portland. Le problème, c’est qu’il a été blessé quasiment toute la campagne, et les Blazers l’ont donc renvoyé chez les Warriors… qui apprécient de le retrouver.

"Cela se passe de commentaires" explique Stephen Curry sur la hargne de son coéquipier pour récupérer les ballons qui traînent. "Cela permet de comprendre comment il nous a aidés à gagner un titre l'année dernière quand il est en bonne santé et comment il peut influencer le jeu de nombreuses façons différentes".

Stephen Curry a ainsi salué l’activité de son coéquipier par une célébration inédite.

"Quand j'ai eu la faute et après ma célébration, je me suis assuré de lui montrer un peu d'affection parce qu'il a gardé la balle en jeu. Ce sont des petites choses que les gens ne reconnaissent pas vraiment, mais nous reconnaissons tous à quel point il est précieux avec des actions décisives même si ça ne se voit pas dans les stats. Mais il s'agit simplement de prendre du plaisir et de l'apprécier."

Face aux Spurs, Gary Payton II a signé son meilleur match depuis son retour avec 7 points, 8 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 18 minutes.

"Tout se fait naturellement comme on l'a eu avec nous toute l'année dernière" explique Jordan Poole. "On est heureux qu'il soit de retour, on sait à quel point il peut avoir un impact."