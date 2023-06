Gabe Vincent, le facteur X de Miami

Jimmy Butler ou Bam Adebayo ? Lequel de ces deux All-Stars a terminé meilleur marqueur du Game 2 des Finals, remporté par Miami ? Aucun des deux ! Avec 23 points, c'est Gabe Vincent qui finit meilleur marqueur du Heat, et c'est une belle revanche pour ce joueur non drafté, obligé de changer de rôle pour s'imposer en NBA.

"Il était avec nous dans la bulle comme « two-way player ». Il a accepté, je pense, le changement de rôle le plus difficile pour un jeune joueur" estime Erik Spoelstra, le coach de Miami. "C’était un super shooteur, un « two-way player ». Nous voulions en faire un combo guard, quelqu’un qui pourrait organiser le jeu pour nous, être une source de perturbation sur le plan défensif, un dur à cuire. Quelqu’un qui apprend à faciliter les choses et à diriger une équipe. Je pense que c’est la chose la plus difficile à faire dans cette ligue, transformer un arrière en un meneur. Il a parfois eu du mal à le faire parce que vous essayez de vous réinventer. Au lieu de se dire ‘C’est trop dur, laissez-moi être moi-même’ , il a vraiment progressé ces trois dernières années. »

Cette métamorphose a permis à Vincent de gagner sa place dans l'effectif du Heat, mais aussi de s'y imposer au point d'être devenu titulaire. Le meneur de l'équipe du Nigéria a pris la place de Kyle Lowry, champion NBA 2019 et multiple All-Star, et il remercie les stars de son équipe de l'avoir aidé à réussir cette mutation.

« Cela n’a clairement pas été facile » reconnaît-il. « Le staff a été génial avec moi, que ce soit à la vidéo ou à l’entraînement. Mes coéquipiers sont formidables, à me coacher, à me dire d’être plus agressif quand je me pose des questions, à savoir si je dois faire la passe. Et puis, il y a nos stars, Jimmy, Kyle et Bam… Ils sont là, derrière moi, à me dire de jouer tout simplement. Ils ont confiance dans mon intelligence de jeu, et ils veulent juste que je me donne à fond. »