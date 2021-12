G-League : Isaiah Thomas a rejoué et planté... 42 points pour ses débuts

Thomas a failli rejoindre les Lakers !



Premier match d'Isaiah Thomas en G-League ?

🏀 42 points

🏀 6 rebonds

🏀 8 passes

🏀 2 interceptions

Pour ses débuts en G-League, mercredi soir sous les couleurs de sa nouvelle équipe de Grand Rapids Gold, l'ancien pensionnaire de NBA a fait un malheur. Si sa formation s'est inclinée, face aux Fort Wayne Mad Ants (131-127), le meneur de poche américain qui n'avait plus foulé les parquets depuis le mois d'avril alors qu'il évoluait encore sous le maillot des Pelicans (dans le cadre d'un contrat de dix jours uniquement à l'époque) n'a, lui, rien à se reprocher. L'histoire retiendra en effet que pour sa grande première dans l'antichambre de la NBA, et ce quelques jours seulement après avoir répondu à l'appel du pied de cette équipe affiliée aux Denver Nuggets - franchise par laquelle il était passée le temps d'une saison en 2018 avant de filer à Washington -Certes, le joueur sélectionné à deurs reprises pour le All-Star Game du temps où il faisait les beaux jours de Boston n'a pas atteint des sommets sur les shoots de loin. Avec seulement 5 paniers marqués à trois points sur 14 tentatives, il a même particulièrement failli dans le domaine.Il n'empêche que son baptême du feu en G-League s'est avéré fracassant, et presque incroyable étant donné la longue inactivité de Thomas, qui a uniquement pu profiter de quelques matchs disputés avec la réserve ou même l'équipe C de Team USA lors des fenêtres internationales pour se maintenir en forme et garder le pouls du basket.Quelques jours avant de prendre la direction de Grand Rapids,"J’étais très proche de signer là-bas. Je pense vraiment que si le buyout de Rondo n’avait pas eu lieu, je serais devenu un Laker", avait confié le meneur de 32 ans, précisant au passage qu'il avait néanmoins trouvé le temps de prouver qu'il avait de nouveau, à l'entendre, le niveau pour évoluer en NBA. "’ai pu faire un workout avec Bron (LeBron James) et Russell Westbrook, donc ils m’ont vu dans mon élément, et ils ont pu voir que j’étais redevenu le joueur que j’étais". Les fans du Gold ont pu s'en rendre compte aussi mercredi. Et à ce rythme, il serait fort étonnant qu' "IT" s'éternise en G-League.