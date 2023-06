Fred VanVleet va bel et bien devenir free agent

Ce n’est pas une surprise mais Fred VanVleet a bel et bien décidé de faire une croix sur sa « player option » à 22.8 millions de dollars pour la saison prochaine, afin de tester le marché cet été en devenant free agent. Pas une surprise car, à 29 ans, le meneur de jeu canadienne a l’occasion de décrocher le plus beau contrat de sa carrière et il compte bien faire fructifier ses dernières saisons à Toronto pour décrocher le plus gros chèque possible.

Reste à voir si ce sera au Canada ou ailleurs pour l’ancien joueur de Wichita State, non drafté en 2016 et qui a depuis toujours « misé sur lui ». Avec succès puisqu’il s’est imposé à Toronto, devenant un acteur très important du titre de 2019, notamment par sa défense sur Stephen Curry, puis en devenant All-Star en prenant la relève de Kyle Lowry.

Evasif sur son avenir à Toronto, Fred VanVleet est éligible à un nouveau contrat de 114 millions de dollars sur quatre ans chez les Raptors. Mais il figure toutefois sur les tablettes de plusieurs équipes (Sixers, Suns, Lakers) et un « sign-and-trade » reste également envisagé au sein de l'organisation canadienne. En pleine force de l'âge, le All-Star 2022 sort tout juste d'un exercice à 19.3 points, 7.2 passes, 4.1 rebonds et 1.8 interception de moyenne (39% au shoot, dont 34% à 3-points).