Fournier-Harden, ça enchaîne !

Chacun son rythme. Mais vu qu’il est impossible pour le commun des mortels de suivre celui de James Harden, il n’y a aucune raison de rougir pour Evan Fournier. Bien au contraire. Le Français, en l’absence de Nikola Vucevic blessé, remplit parfaitement son rôle de première option offensive. Deux jours après avoir égalé son record en carrière lors de la victoire contre les Warriors, avec 32 points, il a cette fois inscrit 31 unités pour encore porter Orlando vers le succès, à Washington (120-127).



C’est aussi son troisième match à 30 points en quatre rencontres, et il est à 28 points de moyenne sur cette série (30 unités face à Cleveland mercredi, 19 contre Toronto vendredi). Pour la troisième fois de la saison, Fournier a rentré six tirs à trois points. « C’est le meilleur moment de ma carrière, c’est sûr, approuve-t-il sur le site de sa franchise. J’ai déjà eu de bons passages, mais je sens vraiment bien en ce moment. » C’est seulement le onzième joueur de l’histoire du Magic à enchaîner deux matches à au moins 30 points.



A Houston, Harden est lui devenu le troisième joueur à marquer 50 points dans la foulée d’un match à 60 unités, après Kobe Bryant et Wilt Chamberlain. Un autre délire… Et s’il y a eu une double prolongation lors de la défaite homérique des Rockets chez les Spurs (135-133), on se permet quand même d’insister : non, même avec deux prolongations, ce n’est pas normal de marquer 50 points. Les Rockets réclament et espèrent encore la victoire, après la controverse d’un dunk non validé du grand barbu dans le dernier quart-temps - à cause d’un simple effet d’optique, le filet renvoyant loin le ballon qui était pourtant rentré. Selon ESPN, la thèse d’un replay après l’action en question existe. Elle amènerait Houston à un avantage de +15 à huit minutes de la fin… En attendant, Fournier, lui, est sûr d’avoir gagné.