Fournier aide le Magic à mystifier les Nets

Si à Orlando, le All-Star Nikola Vucevic a souvent été trop seul pour mener le Magic à la victoire, c'est parce qu'Evan Fournier était mis sur la touche par les blessures. En forme, le Français a rappelé son importance dans le secteur offensif de la franchise floridienne dans un back-to-back conclu avec une victoire de prestige sur Brooklyn (121-113). Après avoir manqué plusieurs rencontres à cause d'une douleur à l'aine, l'arrière était revenu vendredi avec une sortie à 23 points lors d'une défaite en fin de match à New York. Ce samedi, il a fait encore mieux avec 31 points et une victoire. Sa meilleure sortie offensive de la saison a permis à Orlando de venir à bout des Nets de Kyrie Irving (43 points) et surtout de mettre un terme à une série de neuf revers consécutifs. Avec un 10/13 aux tirs et notamment un excellent 6/8 à 3 points, Evan Fournier a été le symbole d'un Magic qui a retrouvé son adresse pour stopper la meilleure franchise de la Conférence Est. Il a notamment été décisif dans une fin de match qui aurait pu une nouvelle fois échapper à Orlando. Quand Brooklyn a commencé le dernier quart-temps avec un 16-1 pour revenir à quatre unités, c'est l'international français qui a stoppé l'hémorragie en provoquant une faute pour marquer deux lancers francs et relancer son équipe.

Annoncé sur le départ, Evan Fournier a répondu sur le terrain

Le joueur de 28 ans a une nouvelle fois prouvé à quel point il est indispensable au Magic. Avec lui, l'équipe entraînée par Steve Clifford a un bilan de 11 victoires pour 12 défaites. Sans lui, la donne est bien différente avec 3 succès pour 15 revers. Son retour et son état d'esprit pourraient définitivement relancer un Magic qui pensait plus à tanker qu'à se qualifier pour les play-offs depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte particulier, Evan Fournier a surtout réussi sa meilleure performance offensive depuis décembre 2019. A quelques jours de la trade deadline, il est régulièrement annoncé sur le départ pour permettre à Orlando de l'échanger avant de le voir s'en aller librement durant la free agency de l'été. Malgré les nombreuses rumeurs, le Francilien a fait parler la vérité du terrain pour prouver que lorsque son corps lui permet d'être au rendez-vous pour épauler Nikola Vucevic, le Magic n'a pas besoin d'attendre le long terme pour obtenir des résultats.