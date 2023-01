Faute oubliée pour les Lakers : la réaction du syndicat des arbitres

« Comme tout le monde, les arbitres font des erreurs. » Ainsi commence par s’exprimer le syndicat des arbitres. Celui-ci a pris la parole sur Twitter en réaction à la fin de rencontre houleuse entre Celtics et Lakers deux jours plus tôt. À 105 partout et 4 secondes à jouer, LeBron James a eu l’occasion d’offrir la victoire à son équipe sur une pénétration, mais Jayson Tatum en a décidé autrement en touchant le joueur des Lakers qui n’a pu finir. La faute n’a pas été sifflée. « Il y a eu un contact. À ce moment du match, durant la partie, nous n’avons pas vu la faute. Les trois arbitres ont raté l’action », a d’ailleurs reconnu Eric Lewis, l’arbitre en chef de la rencontre.

« Nous en avons commise une (erreur) à la fin du match d'hier soir et c'est douloureux pour nous. Cette action va peser lourd et provoquera des nuits blanches alors que nous nous efforçons d'être les meilleurs arbitres possibles », a poursuivi le syndicat alors que le fameux rapport des deux dernières minutes a, sans surprise, confirmé que Jayson Tatum avait « initié le contact » avec LeBron James.

« Je ne veux pas voir de nouveau rapport. Ils peuvent l’économiser. Ça ne fait du bien à personne », avait formulé Darvin Ham à la sortie de la rencontre, tandis que LeBron James et surtout Anthony Davis avaient fait part de leur dépit. « C’est l’un des meilleurs matchs qu’on ait joué de toute l’année. Et le fait d’échouer sur le jugement ou non-jugement d’un tiers est ridicule. Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Je regarde le basket, des matchs tous les jours et je vois que ça n’arrive pas aux autres. C’est tout simplement étrange », avait exprimé James.

« Je vous garantis que rien ne va arriver aux arbitres. On a franchement été floués ce soir. La faute est manifeste. LeBron se fait gifler le bras. C’est inacceptable. Les arbitres ont été mauvais », avait envoyé, encore plus en colère, son coéquipier « AD ».