Facundo Campazzo veut rester en NBA

Alors que certains l’annonçaient déjà de retour au Real Madrid, où il a évolué de 2014 à 2020 en remportant deux Euroleague (2015, 2018), après une parenthèse de deux ans en NBA, Facundo Campazzo n’entend pas revenir en Europe.

Même si les Denver Nuggets ne l’ont pas conservé, et qu’il est toujours free agent dans la ligue américaine, l’Argentin de 31 ans espère bien séduire un autre club, comme l’ont confirmé ses agents, David Carro et Claudio Villanueva, pour couper court aux rumeurs.

« Facu veut rester en NBA et on travaille dessus. Tout le reste n’est que pure fumée et mensonges. Les timings du marché sont différents. C’est tout. »

Facundo Campazzo considère ainsi qu’il n’a pas vraiment eu sa chance à Denver, pendant deux saisons, tournant à 5.6 points et 3.5 passes de moyenne, en 20 minutes de temps de jeu. Lors de l’AmeriCup, remportée par l’Argentine qui a battu Team USA en demi-finale, la mobylette argentine 12.3 points et 8.3 passes décisives de moyenne.

De quoi séduire une franchise NBA en quête d’un meneur remplaçant ? Réponse bientôt puisque les camps d’entraînement démarrent à la fin du mois. Au pire, Facundo Campazzo pourra toujours rentrer en Europe, le Real Madrid étant prêt à le récupérer au besoin.