Evan Fournier à la peine sur le banc des Knicks

0/5 face aux Pistons, puis 0/5 face au Thunder. Evan Fournier est en toute petite forme ces temps-ci. Début novembre, le Français a été remplacé dans le cinq des Knicks par Cam Reddish. Depuis ce choix effectué par Tom Thibodeau, sa production a dégringolé : à peine 3 points de moyenne avec… 20% aux tirs en 15 minutes de jeu.

« Le truc c’est que lorsque tu ne tires que trois fois par match… Ça s’additionne, ça s’additionne. Et à la fin de la saison, tu regardes ton pourcentage et ce n’est pas bon. Mais c’est difficile de trouver du rythme en ce moment. Le fait de ne pas connaître la rotation, ce qui me revient, etc. Je dois mieux faire et être dans le moment, être prêt pour quoi que ce soit », juge le joueur de 30 ans.

Pas une "excuse"

Ce dernier, lorsqu’il était titulaire en début de saison tournait à 11 points de moyenne avec 40% de réussite aux tirs. Une production bien inférieure à ses moyennes depuis son arrivée à New York et plus généralement depuis le début de sa carrière.

Evan Fournier explique n’avoir « aucune raison » de parler ouvertement de sa situation avec son coach. Car « il ne s’agit pas de moi, il s’agit de nous, de gagner des matchs. Et ouais, je vais essayer de faire de mon mieux avec ce que j’ai. [Sortir du banc] n’est pas du tout une excuse. Je dois juste me débrouiller tout seul pour pouvoir aider l’équipe. C’est tout ce que je peux dire, vraiment. »