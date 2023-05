Être milliardaire, l'objectif de Russell Westbrook

Why not ? Pourquoi pas en français. C’est la devise de Russell Westbrook et après l’avoir appliqué en NBA, le meneur veut désormais l’appliquer dans le monde des affaires. Car avec une fortune estimée à 375 millions de dollars, grâce à ses 300 millions de dollars de revenus en NBA et plus de 200 millions de dollars supplémentaires grâce à ses activités en dehors du terrain, le roi du triple-double s’est fixé un nouvel objectif : devenir milliardaire !

« C'est ce que je veux être. Dans le monde des affaires, c'est un sommet que les gens d'où je viens n'atteignent pas ».

Pour cela, celui qui a fini la saison aux Clippers a investi dans de nombreux secteurs, comme l’alimentation (Pizzana, Poppi), la récupération musculaire (Hyperice) ou encore les réseaux sociaux (Triller). Il possède aussi sa propre marque de streetwear et a également ancé sa propre entreprise, « Russell Westbrook Enterprise »avec une filiale « RW Digital », dédiée à la publicité et à la communication en ligne. Prochaine étape : l’industrie des pièces détachées automobiles.

« Ce n'est pas une activité sexy, loin de là, mais c'est une activité très lucrative qui se développe de manière exponentielle. J'ai eu un déclic dans mon cerveau. Je me suis dit que ce qui n'était pas sexy était sexy pour moi ».

De quoi rejoindre Michael Jordan et LeBron James chez les sportifs milliardaires ?

« Je veux être milliardaire. Tôt ou tard. Ma devise est ‘Why Not ?’, c'est comme ça que je vis. Il a fallu 75 ans pour qu'un autre joueur tourne à nouveau en triple-double de moyenne sur une saison NBA. Moi, je l'ai fait quatre fois ».