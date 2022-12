Et si James Harden revenait aux Rockets ?

Alors que les Sixers restent sur sept victoires de suite et qu'il s'est redevenu le meilleur passeur de la NBA, James Harden aurait des envies de départ. Tout du moins, ESPN rapporte que l'arrière de Philadelphie envisage "sérieusement" de revenir à Houston la saison prochaine.

Agé de 33 ans, Harden avait quitté les Rockets il y a deux ans après un long bras de fer avec ses dirigeants. Il ne croyait plus dans le projet, et il estimait que l'équipe n'avait plus les moyens de se mêler au titre. Deux ans après, les Rockets font partie des formations les plus médiocres de la ligue avec un effectif très jeune, mais sans talent. Les Rockets ont d'ailleurs battu les Sixers cette saison !

Contractuellement, Harden s'est engagé pour deux avec les Sixers en juillet dernier. Il avait alors fait un sacrifice financier, acceptant un contrat de 68 millions sur deux ans. Un contrat qui lui permet d'être à nouveau free agent en juillet prochain, et son camp et lui ont donc mis l'option Houston sur la table.

A Philadelphie, on n'envisage pas de se séparer de lui, et si Harden fait jouer sa clause de sortie, les Sixers pourront toujours lui proposer un nouveau contrat, avec même une revalorisation salariale. En auront-ils envie si Harden souhaite vraiment revenir à Houston ?